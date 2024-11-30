Асад заявил, что Сирия продолжит защищать свои территории

Сирия продолжит защищать свою территориальную целостность и уничтожит террористов при помощи друзей и союзников. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

Как сообщили в канцелярии сирийского лидера, Асад и его эмиратский коллега провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили последние события в Сирии, а также ряд региональных вопросов.

«Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает», — говорится в сообщении канцелярии Асада.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Сирийские повстанцы впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Боевики не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару.

В городе не работают госучреждения, тогда как повстанцы освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков.

В Идлибе тем временем оппозиция захватила последний город. Теперь вся провинция находится под контролем повстанцев. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры того, как выглядит захваченный центр Алеппо.