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Руины, тела на асфальте и разорванные портреты Асада: как выглядит захваченный центр Алеппо

Al Mayadeen: повстанцы захватили 40% западных кварталов Алеппо в Сирии

27 ноября, впервые с 2020 года, повстанцы в Сирии начали наступление. «Свободная сирийская армия» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) смогли расширить свою зону контроля и взять центральную часть Алеппо. Сейчас они контролируют более чем 40% западных районов города.

Боевики активно делятся в соцсетях фото и видео, которые подтверждают их продвижение. Судя по кадрам, у повстанцев нет тяжелой техники (за исключением бронетехники, которую им удалось захватить), они применяют беспилотники и стрелковое оружие, а для передвижения используют пикапы.

Повстанцы уже захватили особняк губернатора, несколько правительственных зданий, полицейские участки. Они выпускают заключенных из тюрем, причем последние активно присоединяются к боевикам. Повстанцы разрушили памятники, в том числе конную статую Басиля Асада — покойного брата сирийского президента Башара Асада. Срывают флаги армии Сирии и топчут портреты лидера страны, повесили на правительственных зданиях зеленые флаги оппозиции. На улицах города лежат тела людей, расстрелянных прямо рядом со своими сгоревшими машинами.

Сирийская армия пытается противостоять повстанцам. Они наносят удары с воздуха, обещая вернуть город под контроль правительства. Алеппо имеет важное значение для страны. Жители говорят: «Падет Цитадель — падет Сирия». Там проживает более 3,8 млн человек. На Алеппо приходится 50% сирийской промышленности.

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