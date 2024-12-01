В российском городе фонтан высотой в три этажа оставил жителей без воды

В Челябинске в одном из дворов из-под земли забил фонтан высотой в три этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

В результате коммунальной аварии местные жители нескольких многоквартирных домов остались без воды.

В конце октября в московской Коммунарке произошла коммунальная авария, в результате которой на улице Бачуринской образовался фонтан. В региональном отделении «Газпрома» заявляли, что фонтан появился из-за продувки нового участка газопровода. Там отмечали, что ситуация штатная и находится под контролем специалистов.

21 октября в Москве возле Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на улице Лобачевского затопило улицу.

17 октября сообщалось, что в подмосковном Чехове ассенизаторская машина завязла в луже, разлившейся из-за аварии канализации. Грузовик утонул в нечистотах при попытке их откачать. Машину буквально засосало в грязь.

Ранее в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.