В Новой Москве забил фонтан нечистот высотой в несколько этажей

В московской Коммунарке произошла коммунальная авария, в результате которой на улице Бачуринской образовался фонтан. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказывают очевидцы, перед появлением фонтана был слышен хлопок. По данным журналистов, на месте аварии работают экстренные службы.

На опубликованных кадрах видно, как из земли бьет поток грязной воды, высотой достигающий несколько этажей.

Как передает «Осторожно, Москва», в региональном отделении «Газпрома» заявили, что фонтан появился из-за продувки нового участка газопровода. Там отметили, что ситуация штатная и находится под контролем специалистов.

Новость дополняется.