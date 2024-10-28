Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новой Москве забил фонтан нечистот высотой в несколько этажей

В Коммунарке из-за действий коммунальщиков образовался фонтан в несколько этажей

В московской Коммунарке произошла коммунальная авария, в результате которой на улице Бачуринской образовался фонтан. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказывают очевидцы, перед появлением фонтана был слышен хлопок. По данным журналистов, на месте аварии работают экстренные службы.

На опубликованных кадрах видно, как из земли бьет поток грязной воды, высотой достигающий несколько этажей.

Как передает «Осторожно, Москва», в региональном отделении «Газпрома» заявили, что фонтан появился из-за продувки нового участка газопровода. Там отметили, что ситуация штатная и находится под контролем специалистов.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами