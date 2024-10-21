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В Москве возле МГИМО затопило улицу

В Москве возле МГИМО затопило улицу из-за коммунальной аварии

В Москве возле Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на улице Лобачевского затопило улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что потоп образовался из-за прорыва коммуникаций.

«Все залито, потоки воды хлынули со стороны стройки», — рассказал один из очевидцев события.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Мосводоканала.

17 октября сообщалось, что в подмосковном Чехове ассенизаторская машина завязла в луже, разлившейся из-за аварии канализации. Грузовик утонул в нечистотах при попытке их откачать. Машину буквально засосало в грязь.

До этого прорыв канализации произошел в Уфе на улице Салавата Юлаева. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. На парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.

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