Автоассенизатор не смог справиться с натиском канализационных вод в Подмосковье и утонул

В Чехове ассенизаторская машина завязла в луже, разлившейся из-за аварии канализации. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

«На улице Полиграфистов из дома 11-б текли канализационные воды, они затопили подвал и территорию вокруг. Сегодня на место наконец-то приехали коммунальщики, но ничего не получилось. Грузовик утонул в нечистотах при попытке их откачать. Машину буквально засосало в грязь», — говорится в сообщении.

До этого прорыв канализации произошел в Уфе на улице Салавата Юлаева. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. На парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.