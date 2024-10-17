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Автоассенизатор не смог справиться с натиском канализационных вод в Подмосковье и утонул

В Подмосковье ассенизаторская машина утонула в нечистотах, пытаясь их откачать

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Телеграм-канал Лопасня.RU

В Чехове ассенизаторская машина завязла в луже, разлившейся из-за аварии канализации. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

«На улице Полиграфистов из дома 11-б текли канализационные воды, они затопили подвал и территорию вокруг. Сегодня на место наконец-то приехали коммунальщики, но ничего не получилось. Грузовик утонул в нечистотах при попытке их откачать. Машину буквально засосало в грязь», — говорится в сообщении.

До этого прорыв канализации произошел в Уфе на улице Салавата Юлаева. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. На парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.

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