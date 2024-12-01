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В Брянской области при атаке беспилотников погиб ребенок

Губернатор Богомаз: при атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб ребенок

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате атаки украинского беспилотника на Стародубский район Брянской области погиб ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был направлен на мирных жителей.

«Приношу семье глубокие соболезнования, хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал Богомаз.

В ночь на 1 декабря губернатор Брянской области сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников самолетного типа над регионом. Позднее стало известно об еще трех сбитых дронах.

В начале ноября в Белгороде украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар — в одной никого не было, а из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его увезли в больницу.

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.

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