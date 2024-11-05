В Белгороде дрон ВСУ врезался в квартиру жилой многоэтажки. В ней могли быть дети В Белгороде очевидец снял на видео момент попадания БПЛА в жилой дом

В Белгороде украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар, в одной никого не было, из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его увезли в больницу. Мэр Валентин Демидов уточнил, что пожар уже локализовали. Жительница дома Валерия Ефицева утверждает, что в ее подъезде выбило все стекла, там невозможно пройти.

В Белгороде украинский беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области в Telegram-канале.

В результате удара загорелись сразу три квартиры. Сейчас на месте работают пожарные, они пытаются ликвидировать огонь. По словам губернатора, бригада скорой медицинской помощи увезла одного человека в городскую больницу №2. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Еще один мужчина оказался заблокирован на пятом этаже, его спустили вниз с помощью автолестницы. У пострадавшего диагностировали отравление продуктами горения, но он отказался от госпитализации.

По словам Гладкова, предварительно, в результате атаки никто не погиб. Помимо десяти квартир, пострадали еще семь автомобилей, их посекло осколками.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telergam-канале отметил, что возгорание уже удалось локализовать.

«Как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход. Временно перекрыто газоснабжение. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится», — написал чиновник.

Демидов добавил, что в районе происшествия организовали информационный центр. Пострадавшим дали место в пункте временного размещения, однако большинство все же едут к родственникам.

Пропала семья с детьми

Telegram-канал Mash пишет, что украинский дрон влетел в одну из квартир и взорвался в 15:35. Взрывной волной в доме выбило окна, разрушен фасад. Судя по кадрам с места происшествия, повреждения серьезные.

По данным канала, пострадали как минимум пять человек. В квартире, в которую залетел беспилотник, жила семья с детьми. Сейчас близкие не могут до них дозвониться. РИА Новости связались с хозяйкой сгоревшей на пятом этаже квартиры. По словам женщины, в момент удара внутри никого, в том числе животных, не было, однако все имущество сгорело.

Еще один житель дома заявил ТАСС, что двое его детей были внутри в момент возгорания, но их спасли.

Рядом с жилым домом нет военных объектов. Микрорайон «Новая жизнь» изначально строили для семей врачей и учителей.

Mash пишет, что беспилотник вылетел из Золочева Харьковской области — это всего лишь в 50 км от пострадавшей многоэтажки. Утверждается, что ВСУ использовали испанский дрон Columba. Украинская сторона начала их применять еще в ноябре 2023 года, но беспилотники сбивали силы РЭБ и ПВО.

«Нигде не безопасно»

Студентка Валерия Ефицева, которая живет в пострадавшем от удара доме, рассказала РИА Новости, что сначала услышала громкий звук, затем увидела вспышку, а после в квартире посыпались оконные стекла:

«У нас выбило стекла в двух комнатах, в подъезде все повыбивало, там не пройти просто, стекла везде валяются на полу».

Семья студентки переехала в Белгород из Шебекино, так как они посчитали, что в городе будет безопаснее. Теперь девушка уверена, что «сейчас нигде не безопасно».

«Мужики тут же газ выключают. Молодцы, что выключили газ. Мы по квартирам пробежались, вывели людей. На пятый этаж было уже не зайти, там был большой огонь», — сказал очевидец «Миру Белогорья».

Все свидетели произошедшего отмечают, что оперативные службы приехали быстро.