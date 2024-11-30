Путин разрешил служить в МВД лицам с погашенной судимостью

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает возможность поступления на службу в органы внутренних дел для лиц, уголовное преследование в отношении которых было прекращено. Соответствующая информация размещена на сайте официального публикования правовых актов.

Новый закон позволяет претендовать на службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе и службе противопожарной охраны тем лицам, у которых уголовное преследование было прекращено на основании деятельного раскаяния не менее чем за три года до момента подачи заявления на службу. При этом в документе речь идет о делах частного обвинения.

Сегодня чуть ранее Совет Федерации утвердил поправки в российское законодательство, которые касаются отмены запрета на вступление на службу в определенные федеральные органы исполнительной власти для лиц с погашенной судимостью.

На днях сообщалось, что Минтранс России предложил запретить водителям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что российским заключенным разрешат носить пижамы, легинсы и шарфы.