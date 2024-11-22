Российским заключенным разрешат носить пижамы, легинсы и шарфы

Российским заключенным и арестованным разрешат носить трикотажные шапки, шарфы, легинсы и пижамы. Проект приказа Минюста об изменении регламента одежды заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве рассказали газете «Коммерсантъ», что документ подготовлен в рамках реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года и предполагает «дальнейшую гуманизацию и совершенствование условий содержания в учреждениях УИС».

Издание отмечает, что мужчинам в колониях и СИЗО впервые разрешат носить трикотажные зимние шапки, шарфы и футболки, однако запрет на шарфы сохранится в тюрьмах из-за риска нападения на сокамерников.

Женщины смогут носить домашний халат, легинсы и пижаму.

Шапки для обоих полов будут только строгого черного цвета. В футболках ситуация другая — у мужчин черного цвета, у женщин — бежевого.

Женские халаты должны быть пошиты из материалов в клетку в красно-бордовых и бежевых тонах. Женские пижамы, состоящие из рубашки и брюк, — из трикотажной ткани светло-серого цвета, легинсы — из черной.

Как подчеркивает «Ъ», на данный момент все женщины в местах заключения спят исключительно в ночных сорочках.

Сколько потребуется на полную замену вещей заключенных в случае подписания документа, пока неизвестно. Документ находится на стадии общественного обсуждения.

В августе сообщалось, что Минюст разработал проект закона о совершенствовании материально-бытового обеспечения лиц в пенитенциарных учреждениях. Чиновники хотят прописать в законодательстве, что осужденные должны получать одежду и обувь «по сезону», соответствующую размерам и полу, а также индивидуальные средства гигиены, включая мыло, зубную щетку и пасту, туалетную бумагу и одноразовые бритвы для мужчин.

Ранее двое заключенных попытались сбежать из тюрьмы, переодевшись в женщин.