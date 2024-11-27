Водителям с судимостью планируют запретить возить детей в России

Минтранс России предложил запретить водителям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение.

«Ограничение контактов подобных лиц с несовершеннолетними, а именно полный запрет на работу, связанную с организованными перевозками детей, поможет обезопасить последних и защитить от преступных посягательств», — отмечается в сообщении министерства.

Сейчас на водителей, перевозящих организованные группы детей, распространяются только общие требования Трудового кодекса, предусмотренные для водителей общественного транспорта. Предлагаемые изменения трудового законодательства позволят распространить на водителей автобусов для перевозки детей ограничения, ранее введенные для таксистов. Законопроект разработан согласно поручению президента РФ, уточнили в Минтрансе.

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