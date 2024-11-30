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Россиянам с погашенной судимостью разрешат работать в полиции

Совфед одобрил проект о праве лиц с погашенной судимостью работать в полиции

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Антон Вылекжанин/РИА Новости

Совет Федерации утвердил поправки в российское законодательство, которые касаются отмены запрета на вступление на службу в определенные федеральные органы исполнительной власти для лиц с погашенной судимостью. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Автор изменений член комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Михаил Белоусов пояснил, что эти поправки касаются ситуаций, когда уголовное преследование прекращается в случае деятельного раскаяния по делам частного обвинения.

Таким образом, процедура поступления на государственную службу для данной группы граждан будет упрощена. Они смогут поступать на службу в органы внутренних дел, в органы Государственной противопожарной службы, а также в органы уголовно-исполнительной системы.

На днях сообщалось, что Минтранс России предложил запретить водителям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что российским заключенным разрешат носить пижамы, легинсы и шарфы.

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