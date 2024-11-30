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В РФ ввели штрафы до 15 млн рублей за массовые утечки персональных данных

Путин подписал закон о штрафах за массовые утечки персональных данных

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Соответствующий документ доступен на сайте правовых актов.

Согласно новому закону, за незаконное распространение информации о 1 до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 до 100 тысяч их идентификаторов установлены следующие штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 3 до 5 миллионов рублей.

В случаях массовых утечек, затрагивающих более 100 тысяч субъектов или свыше 1 миллиона идентификаторов, размеры штрафов возрастут до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.

В случае повторного нарушения предлагается установить штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч, для юрлиц до 500 тысяч рублей.

Введены также штрафы до 2 миллионов рублей за обработку биометрических данных в системах государственных органов без аккредитации. Если в результате действий оператора произойдет передача биометрических данных, штраф составит до 20 миллионов рублей.

22 ноября комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей.

Ранее правительство предложило вводить временную заморозку на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации.

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