В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей. Об этом пишет РИА Новости.

Так, за незаконное использование, передачу или хранение информации о несовершеннолетних предлагают наказывать сроком до пяти лет лишения свободы. Помимо лишения свободы, осужденных могут оштрафовать до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет. Либо виновных будут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет.

До этого стало известно, что в Госдуму готовятся внести законопроект, предлагающий установить уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты предложили привлекать к уголовной ответственности продавцов за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы.

Ранее депутаты собрались ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение преступлений.