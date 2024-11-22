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В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей

В ГД предложили наказывать до 5 лет за незаконное использование данных детей

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Bernhard Classen/Global Look Press

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей. Об этом пишет РИА Новости.

Так, за незаконное использование, передачу или хранение информации о несовершеннолетних предлагают наказывать сроком до пяти лет лишения свободы. Помимо лишения свободы, осужденных могут оштрафовать до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет. Либо виновных будут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет.

До этого стало известно, что в Госдуму готовятся внести законопроект, предлагающий установить уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты предложили привлекать к уголовной ответственности продавцов за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы.

Ранее депутаты собрались ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение преступлений.

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