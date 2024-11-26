Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам разрешат оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Григоренко: граждане смогут оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

close
Shutterstock/Tero Vesalainen

Правительство РФ хочет разрешить россиянам оформлять самозапрет на оформление кредитов удаленно через «Госуслуги» или приложения банков, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка», — добавил спикер.

Также власти намерены обязать кредитные организации тщательнее проверять заемщиков. Речь идет главным образом об анализе кредитной истории.

Еще одно планируемое нововведение — временная заморозка на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации или смене учетных данных клиента. Некоторое время после события оформить кредит будет невозможно.

До этого в Госдуме предложили ввести для россиян обязательный трехдневный период на раздумье при взятии кредита. Такая мера позволит заемщикам более осознанно подходить к принятию финансовых решений и сократит число кредитов, взятых импульсивно, уверен автор инициативы депутат Александр Демин.

Ранее в России зафиксировали рекордный уровень закредитованности населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами