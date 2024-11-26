Россиянам разрешат оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Правительство РФ хочет разрешить россиянам оформлять самозапрет на оформление кредитов удаленно через «Госуслуги» или приложения банков, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка», — добавил спикер.

Также власти намерены обязать кредитные организации тщательнее проверять заемщиков. Речь идет главным образом об анализе кредитной истории.

Еще одно планируемое нововведение — временная заморозка на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации или смене учетных данных клиента. Некоторое время после события оформить кредит будет невозможно.

До этого в Госдуме предложили ввести для россиян обязательный трехдневный период на раздумье при взятии кредита. Такая мера позволит заемщикам более осознанно подходить к принятию финансовых решений и сократит число кредитов, взятых импульсивно, уверен автор инициативы депутат Александр Демин.

Ранее в России зафиксировали рекордный уровень закредитованности населения.