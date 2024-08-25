Более 400 горняков из шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР ушли на СВО

Более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в Донецкой народной республике (ДНР) с началом специальной военной операции (СВО) ушли сражаться с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя шахты Игоря Орлова.

По его словам, большинство горняков по-прежнему находятся в составе подразделений Вооруженных сил России. Как заявил Орлов, 45 шахтеров не выжили.

«Остальные: кого комиссовали, кто ранен», — сказал он.

Орлов отметил, что в спецоперации сейчас принимают участие 271 горняк. По его словам, пока бойцы являются участниками СВО, шахта сохраняет им рабочее место, и они продолжают получать стаж.

«Они числятся... Есть такой указ, которые здесь шахтеры воюющие, то за ними рабочее место сохраняется и им идет «подземный» стаж. Зарплату правда им не платят в шахте», — заявил Орлов.

Также он отметил, что горняки продолжают уходить на СВО. Он добавил, что в конце лета несколько шахтеров решили подписать контракт с ВС РФ.

22 августа стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Межевое в ДНР.

Ранее солдаты Вооруженных сил РФ заняли один из крупнейших населенных пунктов в Торецкой агломерации в ДНР.