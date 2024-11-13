Глава ДНР рассказал о теплой встрече с жителями Угледара

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили взятый под контроль российских войск город Угледар, где их тепло встретили местные жители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона.

По словам Пушилина, люди встретили его и Кириенко очень эмоционально.

«Мы ждали Россию! Мы русские!» — цитирует глава ДНР слова жителей Угледара.

В своем сообщении Пушилин рассказал, что люди в городе уже два года живут в подвалах, поскольку ни одного целого дома не осталось.

«Они ждали и верили, так и говорят: «Мы знали, что Россия нас никогда не оставит». Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту [России Владимиру Путину] от угледарцев», — написал глава ДНР.

Трудно даже представить, как натерпелись люди. Будем их эвакуировать, помогать с документами, они хотят получить российское гражданство.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что военные Вооруженных сил Украины сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее Пушилин оценил степень разрушений в Угледаре.