Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР оценил степень разрушений в Угледаре

Глава ДНР Пушилин сообщил, что в Угледаре почти не осталось целых зданий

close
РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) посетил взятый под контроль российских войск Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видеозаписью из населенного пункта он поделился в своем Telegram-канале.

«Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <...>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — сказал глава ДНР.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на беженца сообщало, что украинские солдаты занимались мародерством и обстреливали пункты выдачи гуманитарной помощи в Угледаре, один из которых находился в школе.

Ранее на Украине рассказали о крупнейших территориальных потерях с октября 2023 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами