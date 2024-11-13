Глава ДНР оценил степень разрушений в Угледаре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) посетил взятый под контроль российских войск Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видеозаписью из населенного пункта он поделился в своем Telegram-канале.

«Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <...>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — сказал глава ДНР.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на беженца сообщало, что украинские солдаты занимались мародерством и обстреливали пункты выдачи гуманитарной помощи в Угледаре, один из которых находился в школе.

Ранее на Украине рассказали о крупнейших территориальных потерях с октября 2023 года.