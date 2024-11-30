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В Одессе появились военные патрули на самокатах

«Страна.ua»: в Одессе появились военные патрули на самокатах

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Телеграм-канал «Политика Страны»

В Одессе появились военные патрули на самокатах. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Предполагается, что на них передвигаются сотрудники местных территориальных центров комплектования.

До этого мэр Одессы сообщил о размещении патруля в центре города из-за акции с флагом РФ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине призвали уклонистов «бить по хребту».

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