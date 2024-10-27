Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт. Об этом заявил офицер 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский в эфире украинского телеканала NTA.

«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — «Газета.Ru») на соляру, офисы и ловить вас всех?» — спросил военный в телеэфире.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей.

Кроме того, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Они также начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

Среди прочего сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее стало известно об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК на Украине.