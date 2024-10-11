Мэр Одессы сообщил о размещении патруля в центре города из-за акции с флагом РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о размещении патруля возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после недавней акции с российским флагом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — заявил он.

Резонансный инцидент с российским флагом произошел в Одессе 8 октября. На Екатерининской площади в Одессе неизвестная женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II. Позже местная жительница заявила, что поддерживает Россию.

7 октября в Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Один из его участников назвал происходящее в стране «политикой дискриминации русскоязычных украинцев».

Ранее в центре Одессы мужчина прилюдно порвал украинский флаг.