Протестующие в Тбилиси забросали яйцами офис «Грузинской мечты»

Участники демонстрации в центре Тбилиси разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели и забросали его яйцами и камнями, сообщает РИА Новости.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне полиция разогнала митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 29 ноября демонстранты использовали краску и пиротехнику против полиции, построили баррикады на проспекте Руставели и подожгли мусорные баки. Спецназ задействовал слезоточивый газ и дымовые шашки для их разгона.

Протесты усилились после парламентских выборов в октябре, когда оппозиция назвала их результаты сфальсифицированными. Правящая партия получила 54% голосов, но западные наблюдатели выразили сомнения и потребовали расследования. Россия заявила, что не вмешивается во внутренние дела соседнего государства.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза.