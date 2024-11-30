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Протестующие в Тбилиси забросали яйцами офис «Грузинской мечты»

В Тбилиси митингующие разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Участники демонстрации в центре Тбилиси разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели и забросали его яйцами и камнями, сообщает РИА Новости.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне полиция разогнала митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 29 ноября демонстранты использовали краску и пиротехнику против полиции, построили баррикады на проспекте Руставели и подожгли мусорные баки. Спецназ задействовал слезоточивый газ и дымовые шашки для их разгона.

Протесты усилились после парламентских выборов в октябре, когда оппозиция назвала их результаты сфальсифицированными. Правящая партия получила 54% голосов, но западные наблюдатели выразили сомнения и потребовали расследования. Россия заявила, что не вмешивается во внутренние дела соседнего государства.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза.

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