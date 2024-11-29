Демонстранты в Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику

Сотрудники МВД Грузии применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщает корреспондент, до применения водометов силовики предупредили митингующих, что они не должны выходить за рамки закона. Это было озвучено из-за того, что между демонстрантами и полицейскими периодически возникала потасовка.

Также ТАСС отмечает, что протестующие провоцируют полицейских, забрасывая их пиротехникой и бутылками с краской. По информации МВД Грузии, пострадал один полицейский. В результате этих действий демонстрантов, в направлении участников акции выдвинулся большой отряд спецназа и водометная машина.

Вечером 29 ноября в Тбилиси продолжились протесты после того, как за день до этого правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

МВД Грузии сообщало, что митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе телерадиовещателя, железнодорожных вокзалов, а также центральных магистралей и других ключевых объектов.

Лидеры оппозиционных партий, включая «Единство — Национальное движение» и «Сильную Грузию», заявили о намерении продолжать протесты, несмотря на силовые действия правоохранительных органов.

Ранее в центр Тбилиси прибыл спецназ.