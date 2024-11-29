В центр Тбилиси прибыл спецназ

На площади Свободы в центре Тбилиси мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Вечером 29 ноября в Тбилиси продолжились протесты после того, как накануне правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции в четверг также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

МВД Грузии в пятницу заявило, что митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе телерадиовещателя, железнодорожных вокзалов, центральных магистралей и других ключевых объектов.

Для разгона демонстрантов 28 ноября силовики использовали водометы и слезоточивый газ. Более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Лидеры оппозиционных партий, включая «Единство — Национальное движение» и «Сильную Грузию», заявили о намерении продолжать протесты, несмотря на силовые действия правоохранительных органов.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.