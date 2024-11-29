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Жителей Липецка предупредили о возможных звуках взрывов

Жителей Липецка предупредили о звуках взрывов из-за обезвреживания обломков БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Липецке проводятся работы по уничтожению обломков ранее обнаруженных украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жители некоторых районов города могут слышать звуки взрывов.

Представители пресс-службы обратились к жителям, призвав их сохранять спокойствие, так как специалисты работают над ликвидацией найденных обломков БПЛА. Они также добавили, что все обнаруженные фрагменты находятся под наблюдением и охраной и после этого будут безопасно обезврежены.

В пятницу днем сообщалось, что обломки упавших беспилотников с элементами взрывных устройств находят после ночной атаки в Ростовской области за пределами населенных пунктов.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. В поселке Малиновка FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю, где ехала семейная пара.

Ранее сообщалось, что около 50 беспилотников ВСУ сбили за ночь в российских регионах.

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