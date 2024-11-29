ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранены два мирных жителя», — отметил губернатор.

Он уточнил, что в поселке Малиновка FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю, где ехала семейная пара. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица. Его супруга получила осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи.

Кроме того, в Борисовском районе в хуторе Климовое с беспилотника сбросили несколько взрывных устройств. В результате атак повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домов. В селе Грузское БПЛА атаковал ангар сельхозпредприятия.

До этого Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.