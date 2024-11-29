Около 50 беспилотников ВСУ сбили за ночь в российских регионах

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 47 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, 29 из них перехватили в Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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