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В Финляндии анонсировали митинги за открытие границы с Россией

В четырех городах Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии анонсировало в своем Telegram-канале митинги за открытие границы с Россией.

Согласно сообщению организации, согласованные с полицией акции пройдут в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти 15 декабря.

«Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей», — заявили в «Александровском обществе».

В середине ноября глава министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявляла, что граница с Россией остается закрытой, потому что оценка угроз властями страны не изменилась. По его словам, необходимости принимать меры по открытию нет.

До этого российское издание 47news писало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

Ранее Еврокомиссия выделила Финляндии €16 млн для борьбы с мигрантами из России.

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