В Финляндии сообщили, что граница с РФ остается закрытой из-за угроз

Глава министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что граница с Россией остается закрытой, потому что оценка угроз властями страны не изменилась. Об этом она заявила в эфире финского телеканала MTV3.

«Граница закрыта и картина угроз аналогична той, что была ранее. По оценкам властей, существует высокий риск того, что деятельность (России. — Прим. ред.) возобновится, если граница будет открыта», — заявила она.

По словам главы МВД, необходимости принимать меры по открытию нет.

До этого российское издание 47news сообщало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

В октябре финская погранслужба закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии и России — «Париккала» и «Инари». Причиной закрытия КПП был назван резкий рост потока беженцев, направляющихся в Финляндию через российскую границу. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Ранее в Финляндии рассказали о планах на российскую собственность.