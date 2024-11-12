ЕК выделила Финляндии €16 млн для борьбы с мигрантами из России

Европейская комиссия выделила пограничной охране Финляндии 16 млн евро для покрытия дополнительных расходов на борьбу с нелегальной миграцией на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что предоставленное финансирование покроет расходы на персонал, командировочные и проживание, а также закупку оборудования для усиления безопасности на восточной границе и мер по борьбе с нелегальной миграцией в пунктах пересечения границы.

В октябре финская погранслужба закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии и России — «Париккала» и «Инари». Причиной закрытия КПП был назван резкий рост потока беженцев, направляющихся в Финляндию через российскую границу. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока.

До этого Европейский парламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП на границе с Россией.

Ранее в Финляндии рассказали о планах на российскую собственность.