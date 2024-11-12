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Россия и Финляндия обсудили открытие границы

47news: границу Финляндии и России могут открыть после февраля 2025 года

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Lehtikuva/Reuters

Представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе. Финская сторона допускает, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года, сообщило издание 47news.

По информации издания, одна из встреч пограничников двух стран прошла в начале осени. Обе стороны отметили снижение уровня сотрудничества, обсудили принятый в Финляндии закон «О временных мерах по борьбе с незаконным въездом».

Российская сторона также высказала претензии по поводу содержания пограничной просеки и продолжения строительства забора на границе, что нарушает все нормативы и официальные договоренности.

По данным 47news, от финнов прозвучало утверждение, что их погранохрана «превратилась в элемент политической борьбы и поделать с этим пока ничего нельзя».

«Возвращаясь к открытию границ, финны сообщили, что это может произойти не ранее конца февраля 2025 года. Причем прозвучал и мотив — после закрытия в приграничных районах ухудшилась экономическая ситуация, давление и недовольство в обществе нарастают, что неудивительно, учитывая, какой финансовый стимул давали туристы из Петербурга и Ленобласти», — пишет издание.

5 ноября финское издание Ilta-Sanomat писало, что Финляндия зимой может открыть контрольно-пропускной пункт на границе с РФ.

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией из-за наплыва мигрантов. После этого ограничения постоянно продлевались.

Ранее власти Мурманской области прокомментировали действия Финляндии из-за закрытия КПП.

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