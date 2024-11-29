Беспилотник облил краской посольство России в Швеции

Беспилотный летательный аппарат сбросил на территорию посольства России в Стокгольме краску. Об этом сообщили ТАСС в полиции Швеции.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября.

«Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — сказал представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

По его словам, правоохранители расследуют происшествие как акт вандализма. В настоящее время у полиции нет подозреваемых.

15 октября сообщалось, что вандалы осквернили могилу советских воинов в квартале Лозенец в болгарской Софии, облив ее краской и повредив скульптурное изображение на барельефе. Посол России Элеонора Митрофанова заявила, что в связи с произошедшим была отправлена официальная нота в МИД Болгарии. Позже специалисты восстановили монумент.

До этого сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные машины дипломатов РФ в Хельсинки.

Ранее в Москве неизвестные облили краской посольство Литвы.