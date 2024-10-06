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В финском институте призвали повреждать автомобили дипломатов из России

Посольство России призвало предотвращать оскорбления россиян в Финляндии

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MFA Russia/Global Look Press

Посольство РФ в Финляндии сообщило в своем Telegram-канале о призывах повреждать автомобили дипломатов из России.

Согласно публикации, 4 октября сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака в соцсети X призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные машины дипломатов РФ в Хельсинки. К посту он прикрепил фото одного из таких автомобилей.

«Призывы [сотрудников института] Ч. Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходят все границы. Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины И. Репина?» — отреагировало российское диппредставительство.

В посольстве назвали произошедшее «далеко не рядовым случаем» и сочли драматичным, что призыв исходит от учреждения, которое считается ведущим центром в сфере международных отношений и работает под покровительством финского парламента и МИД. В диппредставительстве призвали политическую элиту республики задуматься о последствиях.

6 октября и.о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что Россия с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков для изложения позиции Москвы на площадке. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 стран-членов, туда входит в том числе и Финляндия.

Ранее Лавров ответил шуткой на предложение финского президента исключить РФ из СБ ООН.

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