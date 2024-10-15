В столице Болгарии неизвестные осквернили могилу советских воинов

Вандалы осквернили могилу советских воинов в квартале Лозенец в болгарской Софии, облив ее краской и повредив скульптурное изображение на барельефе. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России Элеонора Митрофанова заявила, что в связи с произошедшим была отправлена официальная нота в МИД Болгарии. В письме выразили глубокую озабоченность «от продолжающегося осквернения монументов общей истории России и Болгарии».

Дипломат выразила надежду, что компетентные болгарские власти проведут тщательное расследование инцидента и накажут виновных, восстановят памятник и сделают все возможное для недопущения подобных происшествий в дальнейшем.

В июле сообщалось, что посольство России в Таллине направило в министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Нота была направлена в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.