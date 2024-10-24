В Болгарии восстановили монумент советским воинам после акта вандализма

В столице Болгарии Софии восстановили монумент советским солдатам, который ранее разрушили вандалы, о чем сообщает ТАСС.

Повреждения устранили местные специалисты. Сам монумент представляет собой братскую могилу советских воинов. Так, удалось очистить мемориальную плиту от краски и восстановить барельеф с изображением ребенка.

«Очень приятно, что несмотря на разгар предвыборной кампании нашлись неравнодушные граждане — представители Болгарской социалистической партии и других левых партий, которые позаботились о восстановлении монумента», — сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

В середине октября вандалы облили памятник краской и повредили скульптуру с изображением ребенка. Официальную ноту посольство РФ отправило в МИД Болгарии. В ней ведомство выразило возмущение повторившимся актом вандализма. В Софии сообщили, что мемориал восстановят в кратчайшие сроки.

В октябре стало известно, что в Риге собираются снести памятник российскому фельдмаршалу Барклаю де Толли.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника.