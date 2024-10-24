Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии восстановили монумент советским воинам после акта вандализма

Специалисты из Болгарии восстановили памятник советским солдатам после повреждения

В столице Болгарии Софии восстановили монумент советским солдатам, который ранее разрушили вандалы, о чем сообщает ТАСС.

Повреждения устранили местные специалисты. Сам монумент представляет собой братскую могилу советских воинов. Так, удалось очистить мемориальную плиту от краски и восстановить барельеф с изображением ребенка.

«Очень приятно, что несмотря на разгар предвыборной кампании нашлись неравнодушные граждане — представители Болгарской социалистической партии и других левых партий, которые позаботились о восстановлении монумента», — сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

В середине октября вандалы облили памятник краской и повредили скульптуру с изображением ребенка. Официальную ноту посольство РФ отправило в МИД Болгарии. В ней ведомство выразило возмущение повторившимся актом вандализма. В Софии сообщили, что мемориал восстановят в кратчайшие сроки.

В октябре стало известно, что в Риге собираются снести памятник российскому фельдмаршалу Барклаю де Толли.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами