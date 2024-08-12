В Москве неизвестные облили краской посольство Литвы

Неизвестные облили два входа в здание посольства Литвы в Москве красной краской. Об этом сообщает ТАСС.
Также злоумышленники оставили на табличке на стене диппредставительства красные отпечатки ладоней. По словам корреспондента агентства, инцидент произошел в Борисоглебском переулке.
На текущий момент обстановка у здания посольства спокойная. На месте работают полицейские, а открывшаяся у диппредставительства фотовыставка продолжает свою работу.
До этого неизвестные облили красной краской здание посольства Чехии в Москве. Они испачкали ограду у входа в здание и турникет. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии.
В апреле прошлого года советник-посланник посольства Российской Федерации в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Оттаве красной краской, нанеся ущерб имуществу российского диппредставительства.
Ранее в Казахстане вандалы разгромили мемориал памяти воинам-афганцам.