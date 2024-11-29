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В деле бывшего министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование

РИА Новости: в деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует бандгруппа

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В уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого в содействии терроризму, фигурирует незаконное вооруженное формирование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении судебный документ.

Речь идет о «гимринской» бандитской группе, уточнило агентство.

Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года. 12 августа 2024 года ему предъявили обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, а также в незаконном обороте оружия.

По данному делу также арестован руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев. При этом ему на данном этапе вменяется только растрата.

Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год.

31 октября сообщалось, что Магомедов внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.

Ранее врачи рассказали о состоянии арестованного экс-министра Дагестана.

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