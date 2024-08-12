Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшему министру спорта Дагестана предъявили обвинение

Экс-министру Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Следственный комитет России предъявил экс-главе минспорта Дагестана Магомеду Магомедову обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

12 августа в Басманном районном суде Москвы рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника, который обвиняется по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он находился на должности мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 года его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с организованной преступной группой. 21 июля 2024 года Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами, его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

Ранее врачи рассказали о состоянии арестованного экс-министра Дагестана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами