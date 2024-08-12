Бывшему министру спорта Дагестана предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил экс-главе минспорта Дагестана Магомеду Магомедову обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

12 августа в Басманном районном суде Москвы рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника, который обвиняется по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он находился на должности мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 года его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с организованной преступной группой. 21 июля 2024 года Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами, его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

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