Экс-министра спорта Дагестана задержали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова на два месяца, передает Telegram-канал 112.

Магомедова подозревается в коррупционных схемах и связях с ОПГ. В последнее время Магомед Магомедов занимал должность мэра Кизилюрта. После новости о задержании Магомедова администрация Кизилюрта приняла решение отменить день города, который был запланирован на 7 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ прибыли в Кизилюрт из Москвы и задержали Магомедова.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

Ранее белорусского хоккеиста клуба «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» Егора Романова арестовали во время матча своей команды против «Джонстаун Томагавкс», которая прошла в рамках Североамериканской хоккейной лиги (NAHL).

Ранее бывшего бойца Top Dog задержали с наркотиками.