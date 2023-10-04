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Экс-министра спорта Дагестана задержали на два месяца

Бывший министр спорта Дагестана Магомедов задержан на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова на два месяца, передает Telegram-канал 112.

Магомедова подозревается в коррупционных схемах и связях с ОПГ. В последнее время Магомед Магомедов занимал должность мэра Кизилюрта. После новости о задержании Магомедова администрация Кизилюрта приняла решение отменить день города, который был запланирован на 7 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ прибыли в Кизилюрт из Москвы и задержали Магомедова.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

Ранее белорусского хоккеиста клуба «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» Егора Романова арестовали во время матча своей команды против «Джонстаун Томагавкс», которая прошла в рамках Североамериканской хоккейной лиги (NAHL).

Ранее бывшего бойца Top Dog задержали с наркотиками.

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