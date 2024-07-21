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Врачи рассказали о состоянии арестованного экс-министра Дагестана

Экс-министр Дагестана Магомедов находится в состоянии средней тяжести

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Состояние экс-министра спорта Дагестана и бывшего главы Кизилюрта Магомеда Магомедова оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Состояние средней тяжести», – сообщили в медучреждении.

До этого источник агентства сообщил, что в камере следственного изолятора «Матросская тишина» в Москве Магомедов нанес себе порезы, угрозы его жизни нет.

Магомед Магомедов являлся министром спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он занимал должность мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 года его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с ОПГ. 21 июля Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами, его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Ранее обвиненного в мошенничестве полицейского нашли в буддийском монастыре.

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