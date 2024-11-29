В Тбилиси полиция применила водометы против участников акции протеста

Сотрудники полиции применили водометы, чтобы разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом передает ТАСС.
В результате использования водометов участники акции протеста стали разбегаться, но некоторые из них возвращаются к парламенту, отмечает агентство.
Кроме того, сотрудники МВД применили слезоточивый газ.
По последним данным, на митинге у здания грузинского парламента в ходе потасовки пострадали оператор телеканала «ТВ Пирвели» и трое полицейских.
Накануне вечером в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.
В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.
Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.