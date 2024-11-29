Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси полиция применила водометы против участников акции протеста

Полицейские применили водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Сотрудники полиции применили водометы, чтобы разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом передает ТАСС.

В результате использования водометов участники акции протеста стали разбегаться, но некоторые из них возвращаются к парламенту, отмечает агентство.

Кроме того, сотрудники МВД применили слезоточивый газ.

По последним данным, на митинге у здания грузинского парламента в ходе потасовки пострадали оператор телеканала «ТВ Пирвели» и трое полицейских.

Накануне вечером в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.

В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами