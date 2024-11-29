В Грузии полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники полиции Грузии применили слезоточивый газ против участников акции протеста у здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных агентством кадрах видно, что у здания парламента собралась толпа протестующих, которых сдерживают правоохранители. В один момент со стороны полицейских начинает расходиться дым яркого цвета.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.

В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.

К участникам акции протеста у здания парламента в Тбилиси присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила о начале «сопротивления, которое не закончится», пока в республике не будут проведены новые парламентские выборы.

Ранее Путин заявил о мужестве властей Грузии.