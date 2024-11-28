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В Тбилиси проходит митинг после заморозки переговоров о вступлении в ЕС

В Тбилиси началась акция протеста после заморозки переговоров о вступлении в ЕС

В Тбилиси проходит митинг после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество. Об этом сообщает телеканал «Adjara».

Протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Несколько человек уже задержаны.

В данный момент президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит консультации с европейскими дипломатами.

Параллельно с Тбилиси акция протеста также проходит в Батуми. Граждане собрались на площади Европы и протестуют против решения премьер-министра временно приостановить переговоры с Евросоюзом.

По словам митингующих, «будущее Грузии — в Европе» и европейская интеграция определяется конституцией страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Тбилиси должен учитывать выдвигаемые ЕС условия, но так, чтобы это не противоречило национальным интересам. Он заявил, что Грузия к 2030 году будет лучше других кандидатов готова к вступлению в Европейский союз.

Ранее экоактивистка Тунберг приняла участие в акции протеста в Тбилиси.

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