Оператор телеканала и полицейские пострадали у здания парламента в Тбилиси

Оператор телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая получил травмы в результате потасовки на митинге у здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщили в эфире телеканала.

По предварительной информации, Кокая надышался слезоточивым газом и травмировал голову, ему оказывают первую медицинскую помощь.

Кроме того, на митинге пострадали трое полицейских, отмечается на сайте МВД Грузии.

«В их сторону были брошены различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них переведены в медицинское учреждение», — говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что полиция применила специальные средства.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.

В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.