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Грузия заморозила обсуждение начала переговоров о вступлении в ЕС

Кобахидзе: Грузия перенесла переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

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Nadja Wohlleben/Reuters

Грузинские власти перестанут до 2028 года выносить на повестку дня вопрос о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. Об этом заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, его цитирует ТАСС.

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сообщил грузинский премьер.

В сентябре парламент Грузии принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает регистрацию однополых браков, усыновление детей лицами, вступившими в однополые отношения, а также операции по смене пола. Кроме того, вводятся штрафы для физических и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных отношений в размере от 1,5 тыс. до 4 тыс. лари ($532-$1400), а также штрафы за распространение рекламы с тематикой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Политики Евросоюза выступали с осуждением закона еще на стадии его рассмотрения и угрожали приостановкой процесса евроинтеграции Грузии. В ответ грузинские власти заявляли, что Грузия не хочет членства в Евросоюзе, которое будет опираться на принятие или непринятие пропаганды ЛГБТ.

Ранее Европарламент призвал к повторным выборам в Грузии.

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