Премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом

Грузия к 2030 году будет лучше других кандидатов готова к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Тбилиси должен учитывать выдвигаемые ЕС условия, но так, чтобы это не противоречило национальным интересам.

«И Евросоюз тоже должен доказать, что уважает наше достоинство, доказать, что для него принципиально важно наше мирное движение, защитить наши традиционные ценности», — подчеркнул Кобахидзе.

Он напомнил, что правительственная программа на ближайшие четыре года называется «Только мирно, с достоинством и с благосостоянием к Европе».

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

25 ноября парламент Грузии XI созыва приступил к выполнению обязанностей. Спикером был переизбран Шалва Папуашвили. Его кандидатура была единственной.

28 ноября парламент Грузии утвердил состав правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Ранее в Грузии сделали заявление о развитии отношений с Россией в будущем.