В Петербурге загорелась детская поликлиника

В Санкт-Петербурге произошел пожар в детской поликлинике №30 на проспекте Королева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на своих подписчиков.

«Возгорание началось в одном из помещений медучреждения», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты.

28 ноября сообщалось, что в подмосковном Климовске на промышленном предприятии локализовали пожар на площади 4,2 тыс. квадратных метров. Пожар начался утром 28 ноября. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. У здания частично рухнула крыша.

До этого сотрудники МЧС тушили другой крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни.