Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Петербурге загорелась детская поликлиника

Mash на Мойке: в Петербурге произошел пожар в детской поликлинике №30

close
Сергей Аверин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге произошел пожар в детской поликлинике №30 на проспекте Королева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на своих подписчиков.

«Возгорание началось в одном из помещений медучреждения», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты.

28 ноября сообщалось, что в подмосковном Климовске на промышленном предприятии локализовали пожар на площади 4,2 тыс. квадратных метров. Пожар начался утром 28 ноября. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. У здания частично рухнула крыша.

До этого сотрудники МЧС тушили другой крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами