Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В горящем здании в Подмосковье частично рухнула крыша, площадь пожара увеличилась

МЧС: в горящем здании в Климовске частично обрушилась крыша

Кровля горящего в подольском микрорайоне Климовск производственного здания частично обрушилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров.

Пожар начался утром 28 ноября. По последним данным, огонь тушат 70 сотрудников МЧС. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. К месту направили пожарный поезд.

Накануне в Одинцовском районе Подмосковья в жилом комплексе «Лайково» взорвался автомобиль. Вероятной причиной назвали поджог.

До этого сотрудники МЧС тушили другой крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Воронежской области произошел пожар в автосалоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами