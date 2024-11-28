В горящем здании в Подмосковье частично рухнула крыша, площадь пожара увеличилась

Кровля горящего в подольском микрорайоне Климовск производственного здания частично обрушилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров.

Пожар начался утром 28 ноября. По последним данным, огонь тушат 70 сотрудников МЧС. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. К месту направили пожарный поезд.

Накануне в Одинцовском районе Подмосковья в жилом комплексе «Лайково» взорвался автомобиль. Вероятной причиной назвали поджог.

До этого сотрудники МЧС тушили другой крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Воронежской области произошел пожар в автосалоне.