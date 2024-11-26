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Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Подмосковье

МЧС тушит крупный пожар на животноводческой ферме в подмосковном Серпухове

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МЧС России/РИА Новости

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией крупного пожара в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Успешно выведено 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

В настоящее время на месте происшествия трудятся 20 специалистов и задействовано пять единиц техники МЧС России.

Днем 26 ноября в ресторанном кластере на Страстном бульваре в Москве вспыхнул пожар. Позже спасатели ликвидировали возгорание.

Днем ранее в Москве ликвидировали крупный пожар на складе в промзоне Ка-32 Московского авиацентра. По данным МЧС, авиацией совершено пять сбросов общим объемом 25 тонн воды.

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