Спасатели локализовали крупный пожар на промышленном предприятии в Подмосковье

Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске локализовали на площади 4,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, с возгорание тушат 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В МЧС отметили, что тушение осложняется высокой пожарной загрузкой.

Пожар начался утром 28 ноября. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. У здания частично рухнула крыша.

До этого сотрудники МЧС тушили другой крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

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